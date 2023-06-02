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Лось приплыл в Каменск-Уральский

2 июня 2023, 06:16
Фото: 1MI
Жители Каменска-Уральского заметили у плотины плывущего лося 1 июня 2023 года.

Лось приплыл с улицы Степана Разина и вылез около плотины. После чего он отряхнулся и побежал в сторону улицы Карла Маркса. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Каменск-Уральский».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Каменск-Уральский»

Также животное жители Каменска-Уральского видели и в некоторых других местах города. Что с ним было дальше — неизвестно.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле на пешеходном переходе были замечены селезень и утка, переходившие проезжую часть строго по «зебре». Покинув трассу, обе птицы стали продолжать свой путь дальше.

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#Елизавета Зиборова#Видео#Лось#Река#Инцидент#Плотина#Природа#Животное#Свердловская область#Каменск-Уральский
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