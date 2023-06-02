Лось приплыл в Каменск-Уральский

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Лось приплыл с улицы Степана Разина и вылез около плотины. После чего он отряхнулся и побежал в сторону улицы Карла Маркса. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Каменск-Уральский».
Также животное жители Каменска-Уральского видели и в некоторых других местах города. Что с ним было дальше — неизвестно.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле на пешеходном переходе были замечены селезень и утка, переходившие проезжую часть строго по «зебре». Покинув трассу, обе птицы стали продолжать свой путь дальше.