tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Изображение материала

Машину разорвало напополам: женщина погибла в ДТП под Екатеринбургом

2 июня 2023, 13:36
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Женщина погибла в ДТП, влетев в столб, а автомобиль, которым она управляла, разорвало на две части. Дорожная авария произошла днем 2 июня 2023 года под Екатеринбургом.

43-летняя женщина-водитель в какой-то момент не справилась с управлением и, съехав с проезжей части, протаранила фонарный столб, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В результате ДТП женщина скончалась, а машину разорвало напополам. Как выяснилось, свердловчанка жила в поселке Октябрьский и пять раз привлекалась за нарушение правил дорожного движения.

В момент происшествия в салоне ехала одна, без пассажиров, была пристегнута ремнем безопасности. Погибшая возвращалась из Екатеринбурга в Октябрьский.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 2 апреля 2023 года на Пермском тракте произошла авария, в результате которой разорвало автомобиль ВАЗ. Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия.

Автомобиль разорвало в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
Узнать подробнее
Читайте также:
Подросток на мопеде устроил ДТП в ДегтярскеВодитель без прав и его пассажир скончались в ДТП на дороге к свердловскому поселкуВодитель автомобиля влетел в асфальтоукладчик в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#ГИБДД#Смерть#Авария#Автомобиль#Инцидент#Столб#Происшествия#Поселок
Подпишитесь
Фенолом и формальдегидом дышали жители Нижнего Тагила 31 мая
Сегодня, 05:48
Депутат Ильина не смогла обжаловать штраф за организацию пикета под Нижним Тагилом
Сегодня, 08:11
Сомнительная борьба идет за ЕМУП «Водоканал» в Екатеринбурге
31 мая 16:55
Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
Сегодня, 07:21
Жители Нижнего Тагила поддерживают запрет на продажу вейпов несовершеннолетним
31 мая 16:02
Хозяйка покусавшей ребенка собаки под Нижним Тагилом усыпила обоих питомцев
Вчера, 09:56