Машину разорвало напополам: женщина погибла в ДТП под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
43-летняя женщина-водитель в какой-то момент не справилась с управлением и, съехав с проезжей части, протаранила фонарный столб, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В результате ДТП женщина скончалась, а машину разорвало напополам. Как выяснилось, свердловчанка жила в поселке Октябрьский и пять раз привлекалась за нарушение правил дорожного движения.
В момент происшествия в салоне ехала одна, без пассажиров, была пристегнута ремнем безопасности. Погибшая возвращалась из Екатеринбурга в Октябрьский.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 2 апреля 2023 года на Пермском тракте произошла авария, в результате которой разорвало автомобиль ВАЗ. Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия.