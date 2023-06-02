Мощи святого покровителя военных прибыли в Екатеринбург

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Святыня пробудет в городе до 19:00 2 июня.
Накануне торжественного мероприятия митрополит Евгений рассказал, что подобно тому, как люди два года назад молились об окончании пандемии, так и сегодня они молятся, чтобы господь даровал мир через победу. Митрополит отметил, что победа сегодня в руках тех людей, которые держат оружие.
Мы просим, чтобы это оружие по возможности, как скальпель в руках умелого хирурга, сделал маленькую рану, но даровал исцеление. Чтобы мир пришел на нашу землю, и не было ни слез, ни воздыханий, но то, что переживали наши предки 9 мая 1945 года — желание жить и жить по-новому, — сказал Евгений Кульберг.
Перенесение мощей из Троице-Сергиевой Лавры по городам России осуществляется по благословению патриарха Кирилла.
Перед святыней в Екатеринбурге совершается божественная литургия.