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Published Сегодня, 10:53

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Мощи святого покровителя военных прибыли в Екатеринбург

2 июня 2023, 10:53
Фото: Екатеринбургская епархия

Мощи Георгия Победоносца привезли в Екатеринбург на 1 день

Мощи великомученика Георгия Победоносца доставлены в Храм-на-Крови в Екатеринбурге. Он известен как покровитель военных. Мероприятие проводится в рамках Всероссийского молебна о победе.

Святыня пробудет в городе до 19:00 2 июня.

Фото: Екатеринбургская епархия

Накануне торжественного мероприятия митрополит Евгений рассказал, что подобно тому, как люди два года назад молились об окончании пандемии, так и сегодня они молятся, чтобы господь даровал мир через победу. Митрополит отметил, что победа сегодня в руках тех людей, которые держат оружие.

Мы просим, чтобы это оружие по возможности, как скальпель в руках умелого хирурга, сделал маленькую рану, но даровал исцеление. Чтобы мир пришел на нашу землю, и не было ни слез, ни воздыханий, но то, что переживали наши предки 9 мая 1945 года — желание жить и жить по-новому, — сказал Евгений Кульберг.

Перенесение мощей из Троице-Сергиевой Лавры по городам России осуществляется по благословению патриарха Кирилла.

Перед святыней в Екатеринбурге совершается божественная литургия.

Первый «Всероссийский молебен о Победе» прошел в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Церковь#Молитва#Молебен#Мощи#Общество#Екатеринбург
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