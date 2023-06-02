Мощи святого покровителя военных прибыли в Екатеринбург

Мы просим, чтобы это оружие по возможности, как скальпель в руках умелого хирурга, сделал маленькую рану, но даровал исцеление. Чтобы мир пришел на нашу землю, и не было ни слез, ни воздыханий, но то, что переживали наши предки 9 мая 1945 года — желание жить и жить по-новому, — сказал Евгений Кульберг.