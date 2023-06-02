Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал представитель регионального Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он отметил, что отсутствие разрешение на использование водоема и прилегающей к нему территории в качестве пляжа рапрастраняется на 2023 год.



При этом в Роспотребнадзоре по собственному желанию проверяют качество воды в водоемах региона. В ряде рек специалисты обнаружили даже кишечную палочку.