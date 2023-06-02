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На всех пляжах Свердловской области запрещено купаться

2 июня 2023, 09:56
Фото: 1MI
Ни один водоем в Свердловской области не признан пригодным для купания. Специалисты не выдали ни одного разрешения. Причина — несоответствие воды санитарным нормам.

Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал представитель регионального Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он отметил, что отсутствие разрешение на использование водоема и прилегающей к нему территории в качестве пляжа рапрастраняется на 2023 год.

При этом в Роспотребнадзоре по собственному желанию проверяют качество воды в водоемах региона. В ряде рек специалисты обнаружили даже кишечную палочку.

При этом ранее сообщалось, что некоторые жители Нижнего Тагила пренебрегают табличками «Купаться запрещено» и окунаются в водоемы. Санврачи напомнили им, что это опасно для здоровья и жизни.

Жители Нижнего Тагила спасаются от жары в водоемах с кишечной палочкой
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#Елена Озерова#Свердловская область#Водоем#Реки#Купание запрещено#Купание#Пляж#Экология
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