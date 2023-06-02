Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал представитель регионального Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он отметил, что отсутствие разрешение на использование водоема и прилегающей к нему территории в качестве пляжа рапрастраняется на 2023 год.
При этом в Роспотребнадзоре по собственному желанию проверяют качество воды в водоемах региона. В ряде рек специалисты обнаружили даже кишечную палочку.
При этом ранее сообщалось, что некоторые жители Нижнего Тагила пренебрегают табличками «Купаться запрещено» и окунаются в водоемы. Санврачи напомнили им, что это опасно для здоровья и жизни.