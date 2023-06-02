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Назван хедлайнер Дня молодежи в Нижнем Тагиле

2 июня 2023, 11:27
Фото: 1MI

Хедлайнером Дня молодежи в Нижнем Тагиле станет группа «Гаврилов»

Хедлайнером Дня молодежи в 2023 году в Нижнем Тагиле станет кавер-группа «Гаврилов» из Челябинска. Она исполняет свои композиции, так и популярные треки группы «Король и Шут».

Празднование запланировано на 24 июня в 16:30 на главной сцене за КДК «Современник». Также во время концерта выступят известные городские коллективы и состоится финал конкурса «Соцветие талантов».

Кроме того, в День молодежи ожидается работа 15 разных площадок. Сам праздник стартует в 11:00 и окончится ближе к полуночи, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Каждый желающий может послушать лекции от популярных спикеров, поучаствовать в спортивных соревнованиях, пойти на мастер-классы по сборке и разборке АК-47, поиграть в VR-игры. Кроме того, на скейт-площадке «Тагильской лагуны-2» пройдет фестиваль экстремальных видов спорта, состоятся чемпионат по уличной атлетике «Ритм улиц», силовое шоу и игра «Большие гонки» на набережной.

Для творческих людей пройдут спектакли под открытым небом. Еще одной фишкой праздника станет выступление от артистов цирка «Аливрувер».

По словам замглавы администрации по соцполитике Валерия Сурова, праздник будет длиться 12 часов и каждый сможет найти площадку для себя.

Сапсерфинг, воркаут и концерт: как пройдет День Молодежи в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#День молодежи#Праздник#Программа#Общество#Нижний Тагил
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