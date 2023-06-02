Назван хедлайнер Дня молодежи в Нижнем Тагиле

Каждый желающий может послушать лекции от популярных спикеров, поучаствовать в спортивных соревнованиях, пойти на мастер-классы по сборке и разборке АК-47, поиграть в VR-игры. Кроме того, на скейт-площадке «Тагильской лагуны-2» пройдет фестиваль экстремальных видов спорта, состоятся чемпионат по уличной атлетике «Ритм улиц», силовое шоу и игра «Большие гонки» на набережной.