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Новые ограничения введены в Свердловской области из-за кори

2 июня 2023, 07:07
Фото: 1MI

Свердловская область признана неблагополучной по заболеваемости корью

Неблагоприятная обстановка по заболеваемости корью наблюдается в Свердловской области. В связи с этим в регионе были введены ограничения.

Так, в некоторых учреждениях теперь могут отказать в приеме на работу при отсутствии прививки, ограничат прием пациентов, являющихся контактными с людьми из очагов кори. Такое постановление подписала региональный заместитель главного государственного санитарного врача Анжелика Пономарева.

Ограничения начали действовать со 2 июня 2023 года до особого распоряжения. Отказать в приеме на работу гражданам могут в медицинских, образовательных и оздоровительных учреждениях. Кроме того, пациентам может быть отказано в плановой госпитализации или приеме.

С начала 2023 года в Свердловской области зафиксировано 119 случаев заражения корью. Больше половины из них — это иностранцы и дети из семей мигрантов. Из них почти 90% не ставили прививок от данной инфекции. Случаи заболевания зафиксированы в Железнодорожном районе Екатеринбурга, Березовском, Серовском, Каменском, Шалинском городских округах, ГО Верхняя Пышма, Ирбит и Первоуральск.

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#Ирина Кирилова#Ограничения#Корь#Роспотребнадзор#Здоровье#Свердловская область
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