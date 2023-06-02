С начала 2023 года в Свердловской области зафиксировано 119 случаев заражения корью. Больше половины из них — это иностранцы и дети из семей мигрантов. Из них почти 90% не ставили прививок от данной инфекции. Случаи заболевания зафиксированы в Железнодорожном районе Екатеринбурга, Березовском, Серовском, Каменском, Шалинском городских округах, ГО Верхняя Пышма, Ирбит и Первоуральск.