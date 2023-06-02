Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Так, в некоторых учреждениях теперь могут отказать в приеме на работу при отсутствии прививки, ограничат прием пациентов, являющихся контактными с людьми из очагов кори. Такое постановление подписала региональный заместитель главного государственного санитарного врача Анжелика Пономарева.
Ограничения начали действовать со 2 июня 2023 года до особого распоряжения. Отказать в приеме на работу гражданам могут в медицинских, образовательных и оздоровительных учреждениях. Кроме того, пациентам может быть отказано в плановой госпитализации или приеме.
С начала 2023 года в Свердловской области зафиксировано 119 случаев заражения корью. Больше половины из них — это иностранцы и дети из семей мигрантов. Из них почти 90% не ставили прививок от данной инфекции. Случаи заболевания зафиксированы в Железнодорожном районе Екатеринбурга, Березовском, Серовском, Каменском, Шалинском городских округах, ГО Верхняя Пышма, Ирбит и Первоуральск.