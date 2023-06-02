Ольга Бузова занялась наукой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Выступление прошло в Уральском горном университете, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Известно, что Ольга прибыла сюда еще 31 мая. А мероприятия с ней были запланированы на первые числа июня. Отмечается, что они реализуются Минобрнауки в рамках их проекта — они хотят сделать более популярной науку при помощи медийных личностей.
Сотрудники вуза не верят, что к ним придехала та самая певица и звезда «Дома», так как в учреждении не наблюдалось никакой «шумихи». Но другие сработники сказали, что видели Ольгу рядом с учебным учреждением.
В пресс-службе вуза сказали, что 1 июня в их стенах состоялись съемки проекта, ведущей которого и стала Ольга Бузова. Никаких подробностей они не стали разглашать.