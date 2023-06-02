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Ольга Бузова занялась наукой в Екатеринбурге

2 июня 2023, 07:56
Фото: 1MI

Для популяризации науки в Екатеринбурге выступила Ольга Бузова

В Екатеринбург прилетела звезда «Дома-2» Ольга Бузова. При поддержке Минобрнауки занялась популяризацией науки и выступила перед студентами.

Выступление прошло в Уральском горном университете, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Известно, что Ольга прибыла сюда еще 31 мая. А мероприятия с ней были запланированы на первые числа июня. Отмечается, что они реализуются Минобрнауки в рамках их проекта — они хотят сделать более популярной науку при помощи медийных личностей.

Сотрудники вуза не верят, что к ним придехала та самая певица и звезда «Дома», так как в учреждении не наблюдалось никакой «шумихи». Но другие сработники сказали, что видели Ольгу рядом с учебным учреждением.

В пресс-службе вуза сказали, что 1 июня в их стенах состоялись съемки проекта, ведущей которого и стала Ольга Бузова. Никаких подробностей они не стали разглашать.

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#Екатеринбург#Выступление#Университет#Наука#Лекция#Приглашенная звезда#Общество#Ольга Бузова#Елена Озерова
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