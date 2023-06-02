Осужденного за дезертирство провели в наручниках перед солдатами в Екатеринбурге

По словам матери осужденного Любови, ее сын ушел служить по контракту в апреле 2022 года. Он участвовал в боевых действиях, а потом был ранен. Из Ростова он был направлен долечиваться в Екатеринбург. Мужчине требовалась операция. Его поставили в очередь, но ждать нужно было несколько месяцев. Тогда военный обратился в частную клинику.