Осужденного за дезертирство провели в наручниках перед солдатами в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Родные осужденного считают, что наказание для 37-летнего Андрея суровое. Решение суда планируется обжаловать.
По словам матери осужденного Любови, ее сын ушел служить по контракту в апреле 2022 года. Он участвовал в боевых действиях, а потом был ранен. Из Ростова он был направлен долечиваться в Екатеринбург. Мужчине требовалась операция. Его поставили в очередь, но ждать нужно было несколько месяцев. Тогда военный обратился в частную клинику.
В Екатеринбурге Андрей должен был явиться в военную часть 14 октября, но не явился. Всю зиму мужчина пробыл дома, а в феврале пришел сам в военный следственный отдел. Он покаялся и просил его отправить на фронт, но дело дошло до суда.
Расследовал дело екатеринбургский военный суд. Андрей был признан виновным в самовольном оставлении службы. Он просил наказать его условным сроком и направить на СВО, но ему назначили срок 5 лет и 3 месяца колонии, заявил адвокат осужденного.
Адвокат тоже уверен, что наказание жесткое, пишет ЕАН.