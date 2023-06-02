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Осужденного за дезертирство провели в наручниках перед солдатами в Екатеринбурге

2 июня 2023, 11:15
Фото: 1MI
Младшего сержанта, осужденного за дезертирство на спецоперации, провели в наручниках перед строем солдат в Екатеринбурге. Это показательная акция, показывающая, что дезертирство является позором.

Родные осужденного считают, что наказание для 37-летнего Андрея суровое. Решение суда планируется обжаловать.

По словам матери осужденного Любови, ее сын ушел служить по контракту в апреле 2022 года. Он участвовал в боевых действиях, а потом был ранен. Из Ростова он был направлен долечиваться в Екатеринбург. Мужчине требовалась операция. Его поставили в очередь, но ждать нужно было несколько месяцев. Тогда военный обратился в частную клинику.

В Екатеринбурге Андрей должен был явиться в военную часть 14 октября, но не явился. Всю зиму мужчина пробыл дома, а в феврале пришел сам в военный следственный отдел. Он покаялся и просил его отправить на фронт, но дело дошло до суда.

Расследовал дело екатеринбургский военный суд. Андрей был признан виновным в самовольном оставлении службы. Он просил наказать его условным сроком и направить на СВО, но ему назначили срок 5 лет и 3 месяца колонии, заявил адвокат осужденного.

Адвокат тоже уверен, что наказание жесткое, пишет ЕАН.

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#СВО#Военный#Суд#Арест#Криминал#Операция на Украине#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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