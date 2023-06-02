Под Екатеринбургом водитель влетел в фуру и погиб

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Трагедия случилась в утреннее время 2 июня. В УГИБДД по региону рассказали, что предварительно установлено, что водитель ВАЗа хотел совершить обгон и выехал на встречку.
Когда он начал возвращаться на свою полосу, не справился с управлением, и автомобиль вынесло на встречку. Он влетел прямо в фуру. Далее ВАЗ полетел с дороги. Известно, что погибшему 50 лет.
За рулем грузовика был 60-летний мужчина. На него составили административный протокол за нарушение правил использования тахографа.