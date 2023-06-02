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Под Екатеринбургом водитель влетел в фуру и погиб

2 июня 2023, 10:18
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель легкового авто влетел в фуру на трассе под Екатеринбургом и погиб. Это произошло на 44-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган.

Трагедия случилась в утреннее время 2 июня. В УГИБДД по региону рассказали, что предварительно установлено, что водитель ВАЗа хотел совершить обгон и выехал на встречку.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Когда он начал возвращаться на свою полосу, не справился с управлением, и автомобиль вынесло на встречку. Он влетел прямо в фуру. Далее ВАЗ полетел с дороги. Известно, что погибшему 50 лет.

За рулем грузовика был 60-летний мужчина. На него составили административный протокол за нарушение правил использования тахографа.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Авария#Трасса#Фура#ДТП#Погибший#Смертельное дтп#Погибшие в дтп#Происшествия
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