Подростки рекламируют наркотики в Нижнем Тагиле

Молодые люди разрисовали рекламой запрещенных веществ новые скамейки, поставленные около подъездов на Газетной улице, а потом аналогичным способом испортили фасады нескольких домов на Красноармейской улице. При этом юноши фотографировали свои «граффити», пишет ИА «Все новости».