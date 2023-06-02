Подростки рекламируют наркотики в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Молодые люди разрисовали рекламой запрещенных веществ новые скамейки, поставленные около подъездов на Газетной улице, а потом аналогичным способом испортили фасады нескольких домов на Красноармейской улице. При этом юноши фотографировали свои «граффити», пишет ИА «Все новости».
Одна из местных жительниц рассказала, что обратилась с заявлением в полицию. В пресс-службе МВД по Нижнем Тагилу сообщили, что участковые начали проводить проверку по факту обращения.
Также руководитель УК «ЖЭУ №1» Ольга Иванкова рассказала, что действия вандалов попали на камеры наружного наблюдения.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле группа молодых людей разрисовала фасад магазина одежды. После того, как сотрудники магазина опубликовали пост об инциденте в соцсетях, юноши отмыли испорченные стены.