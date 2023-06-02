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Подростки рекламируют наркотики в Нижнем Тагиле

2 июня 2023, 16:43
Фото: ИА «Все новости»
Двое подростков в Нижнем Тагиле с помощью баллончиков с краской нанесли рекламу наркотических веществ на фасады домов и скамейки. Инцидент произошел ночью 25 мая 2023 года.

Молодые люди разрисовали рекламой запрещенных веществ новые скамейки, поставленные около подъездов на Газетной улице, а потом аналогичным способом испортили фасады нескольких домов на Красноармейской улице. При этом юноши фотографировали свои «граффити», пишет ИА «Все новости».

Одна из местных жительниц рассказала, что обратилась с заявлением в полицию. В пресс-службе МВД по Нижнем Тагилу сообщили, что участковые начали проводить проверку по факту обращения.

Также руководитель УК «ЖЭУ №1» Ольга Иванкова рассказала, что действия вандалов попали на камеры наружного наблюдения.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле группа молодых людей разрисовала фасад магазина одежды. После того, как сотрудники магазина опубликовали пост об инциденте в соцсетях, юноши отмыли испорченные стены.

Вандалы отмыли разрисованный ими фасад магазина одежды в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Наркотики#Вандалы#Молодые люди#Реклама#Граффити#Полиция#Инцидент#Проверка#Происшествия
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