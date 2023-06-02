Подросток в ТЦ Екатеринбурга размахивал пистолетом перед посетителями

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
По словам очевидцев, у юноши было неадекватное поведение. При этом они не были уверены, что пистолет его настоящий, но тем не менее вызвали полицию. Прибывшие полицейские задержали хулигана, пишет Е1.
Также свидетели инцидента предположили, что подросток в этом момент мог быть нетрезв. Одна из посетительниц выразила сожаление по поводу задержания мальчика «из-за ерунды».
Напомним, 29 апреля 2023 года мужчина со своего балкона в жилой многоэтажке открыл стрельбу, и этим напугал соседних жильцов. Предположительно, оружие страйкбольное или охолощенное.