tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Изображение материала

Подросток в ТЦ Екатеринбурга размахивал пистолетом перед посетителями

2 июня 2023, 04:14
Фото: 1MI
Посетителей «Вкусно — и точка» вывели из заведения, так как находившийся там подросток размахивал перед посетителями пистолетом. Инцидент произошел в Екатеринбурге в ТРЦ «Фан» 1 июня 2023 года.

По словам очевидцев, у юноши было неадекватное поведение. При этом они не были уверены, что пистолет его настоящий, но тем не менее вызвали полицию. Прибывшие полицейские задержали хулигана, пишет Е1.

Также свидетели инцидента предположили, что подросток в этом момент мог быть нетрезв. Одна из посетительниц выразила сожаление по поводу задержания мальчика «из-за ерунды».

Напомним, 29 апреля 2023 года мужчина со своего балкона в жилой многоэтажке открыл стрельбу, и этим напугал соседних жильцов. Предположительно, оружие страйкбольное или охолощенное.

Житель Екатеринбурга напугал соседей стрельбой на своем балконе
Узнать подробнее
Читайте также:
Подросток на мопеде устроил ДТП в ДегтярскеПодросток распылил в лицо охраннику KFC в Екатеринбурге перцовый баллончикВ Академическом районе Екатеринбурга произошла стрельба
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Подросток#Пистолет#ТРЦ#Вкусно – и точка#Посетители#Происшествия
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила поддерживают запрет на продажу вейпов несовершеннолетним
31 мая 16:02
Сомнительная борьба идет за ЕМУП «Водоканал» в Екатеринбурге
31 мая 16:55
Ансамбль танца «Лабиринт» из Нижнего Тагила отметил 10-летний юбилей
Вчера, 08:53
УГМС: 46 раз за восемь дней выбросы превышали ПДК в Нижнем Тагиле
30 мая 16:10
Сотрудники детсадов Нижнего Тагила помогают новым охранникам встречать детей с 1 июня
Вчера, 09:48
Хозяйка покусавшей ребенка собаки под Нижним Тагилом усыпила обоих питомцев
Вчера, 09:56