Птичье гнездо прямо под капотом своей машины нашел житель Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Мужчина хотел заняться ремонтом двигателя, открыл его и увидел птичьи яйца, пишет АН «Между строк».
Сначала он просто хотел переложить яйца в другое место и все же заняться делом, но ему не позволила это сделать трясогузка, которая стала защищать свой дом и птенцов.
Тогда автомобилист обратился за помощью к руководителю нижнетагильского центра «Солнечная птица» Юлии Жеребцовой. Она дала инструкцию, как действовать.
Ознакомившись с подробной инструкцией, автомобилист решил просто повременить с ремонтом. Теперь он ждет, когда птенцы вылупятся.