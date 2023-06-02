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Птичье гнездо прямо под капотом своей машины нашел житель Нижнего Тагила

2 июня 2023, 08:59
Фото: АН "Между строк"
В Нижнем Тагиле мужчина оставил машину на стоянке на некоторое время, а когда пришел забирать обнаружил под капотом птичье гнездо.

Мужчина хотел заняться ремонтом двигателя, открыл его и увидел птичьи яйца, пишет АН «Между строк».

Сначала он просто хотел переложить яйца в другое место и все же заняться делом, но ему не позволила это сделать трясогузка, которая стала защищать свой дом и птенцов.

Тогда автомобилист обратился за помощью к руководителю нижнетагильского центра «Солнечная птица» Юлии Жеребцовой. Она дала инструкцию, как действовать.

Ознакомившись с подробной инструкцией, автомобилист решил просто повременить с ремонтом. Теперь он ждет, когда птенцы вылупятся.

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