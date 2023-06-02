РЭО: В Херсонской и Запорожской областях построят комплексы по обработке ТКО

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Как пишет издание rostovgazeta.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в Херсонской области в период с 2026 по 2028 год в Каховском, Геническом и Скадовском районах построят три комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также, в соответствии с документами, в Запорожской области в 2026–2027 годах построят два аналогичных объекта. Они будут располагаться возле Мелитополя и Бердянска.
Концепции развития сферы обращения с отходами в новых российских регионах Российский экологический оператор направил на согласование в минприроды Херсонской области и министерство природных ресурсов и экологии военно-гражданской администрации Запорожской области. Разработка документов была выполнена в рамках подписанных между РЭО и профильными ведомствами дорожных карт.
Заместитель генерального директора Российского экологического оператора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что концепции рассчитаны до 2030 года. В этот период они должны способствовать достижению ключевых показателей отрасли обращения с ТКО, которые отражены в Указе Президента от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».