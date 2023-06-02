РЭО: В Херсонской и Запорожской областях построят комплексы по обработке ТКО

Как пишет издание rostovgazeta.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в Херсонской области в период с 2026 по 2028 год в Каховском, Геническом и Скадовском районах построят три комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также, в соответствии с документами, в Запорожской области в 2026–2027 годах построят два аналогичных объекта. Они будут располагаться возле Мелитополя и Бердянска.