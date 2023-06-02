Риск затопления из-за плотины на Челюскинцев оценят в Нижнем Тагиле

Создание декларации будет осуществлено в несколько этапов. Сначала специалистам предстоит обследовать плотину визуально и при помощи инструментов, а также регулярно проверять сооружения совместно с представителями Ростехнадзора и МЧС. Кроме того, должны быть систематизированы данные о гидротехническом сооружении — его расположение, прочность, устойчивость, надежность и прочее.