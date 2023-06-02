Риск затопления из-за плотины на Челюскинцев оценят в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Исследование проводится с несколькими целями. В частности, для обеспечения исправного состояния плотины и предотвращения аварий.
Создание декларации будет осуществлено в несколько этапов. Сначала специалистам предстоит обследовать плотину визуально и при помощи инструментов, а также регулярно проверять сооружения совместно с представителями Ростехнадзора и МЧС. Кроме того, должны быть систематизированы данные о гидротехническом сооружении — его расположение, прочность, устойчивость, надежность и прочее.
На следующем этапе специалисты рассчитают возможный размер вреда при аварии. В частности, будут рассмотрены все варианты, а также рассчитаны зоны затопления и оценен возможный ущерб. Последним этапом станет непосредственно разработка, экспертиза и утверждение декларации, а также получение разрешения на использование сооружения.
На создание документации планируется потратить 700 тысяч рублей. Услуга должна быть оказана до 30 октября 2023 года. На данный момент проводится сбор заявок от потенциальных исполнителей. Они принимаются до 9 июня.
Само сооружение состоит из земляной плотины и железобетонного водосброса. На плотине располагается также водозаборное сооружение, которое раньше использовалось для водоснабжения завода имени Куйбышева. Сейчас оно не используется.
Напомним, мост-плотина на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле был построен в 1927 году. На данный момент его протяженность составляет примерно 34 метра, а дорога имеет 4 полосы для движения. В конце 2021 года было оценено состояние путепровода. В результате рекомендовано проведение реконструкции путем полной замены пролетных строений.
Начало ремонтных работ планируется в 2024 году. После весеннего паводка будет определен подрядчик и затем начнется реконструкция. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, ремонт осложняется тем, что участок будет закрыт на время ремонта. Поэтому горожанам придется двигаться в объезд.