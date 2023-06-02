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Школьники получили награды из рук главы Нижнего Тагила

2 июня 2023, 15:41
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил 65 школьников, отличившихся в областях искусства, науки и спорта. Торжественное собрание состоялось в Городском дворце молодежи.

Мэр города выразил благодарность родителям, педагогам и тренерам за воспитание детей и вклад в их развитие, а также самим учащимся за отличные успехи в учебе, рассказали в пресс-службе администрации города.

Свидетельствами стипендиатов главы Нижнего Тагила награждены: Юлия Климова — победительница научной конференции «Достижения молодых ученых в сфере естественных наук»; Андрей Медведев — ученик спортшколы «Уралец», член сборной РФ по слалому.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Свидетельствами также награждены: Тимофей Зябликов — обладатель гран-при межобластного конкурса юных пианистов «Фортепианная миниатюра»; Любовь Мусатова, занявшая призовое место в областном этапе российской олимпиады по обществознанию и ОБЖ; Феликс Белкин — призер областного этапа российской олимпиады по обществознанию, праву и английскому языку; Тимофей Пронин и Полина Бызова — занявшие призовые места в областном этапе российской олимпиады по праву, обществознанию и истории; Анна Тонкова — призер заключительного этапа российской олимпиады по немецкому языку.

Пинаев отметил, что для создания комфортных условий обучения нового поколения в городе строятся новые спорткомплексы, образовательные учреждения с современным оборудованием, а также обновляется техническая база школ искусств.

Напомним, 30 мая 2023 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев вручил 38 жителям региона, в том числе жителям Нижнего Тагила, госнаграды, а также знаки отличия.

Евгений Куйвашев вручил госнаграды и знаки отличия жителям Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Награда#Благодарность#Учащиеся#Школьники#Награждение#Призеры#Победители#Общество
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