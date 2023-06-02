Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
МЧС в данный период рекомендует отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Спасатели отметили, что в период сильного ветра возможно осложнится пожароопасная обстановка. Поэтому гражданам следует быть особо внимательными к требованиям безопасности.
Если ветер вдруг застанет на улице, нужно держаться как можно дальше от построек, зданий, мостов, эстакад и деревьев. Опасными могут быть кровля и стекла, а также не рекомендуется стоять рядом с окном. По возможности нужно отключить электрические приборы.
Во время нахождения дома окна должны быть закрыты. А если застал град на улице защитите голову от ударов градин.
При возникновении происшествий нужно обращаться по телефонам 101 (МЧС) и 112 (Экстренные службы).