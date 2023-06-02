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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:28

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Штормовое предупреждение из-за ливней, ветра и дождя объявлено в Свердловской области

2 июня 2023, 10:26
Фото: Midjorney

Ливни, град, шквалистые ветра и жара ожидаются в один день в Свердловской области

Днем 3 июня в Свердловской области прогнозируются местами ливни с грозами, крупный град, шквалистые ветра до 25 метров в секунду, а также жара до +36 градусов.

МЧС в данный период рекомендует отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Спасатели отметили, что в период сильного ветра возможно осложнится пожароопасная обстановка. Поэтому гражданам следует быть особо внимательными к требованиям безопасности.

Если ветер вдруг застанет на улице, нужно держаться как можно дальше от построек, зданий, мостов, эстакад и деревьев. Опасными могут быть кровля и стекла, а также не рекомендуется стоять рядом с окном. По возможности нужно отключить электрические приборы.

Во время нахождения дома окна должны быть закрыты. А если застал град на улице защитите голову от ударов градин.

При возникновении происшествий нужно обращаться по телефонам 101 (МЧС) и 112 (Экстренные службы).

Жара и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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#Ирина Кирилова#Ветер#Погода#Ливень#Град#Природа#Свердловская область
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