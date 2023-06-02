Если ветер вдруг застанет на улице, нужно держаться как можно дальше от построек, зданий, мостов, эстакад и деревьев. Опасными могут быть кровля и стекла, а также не рекомендуется стоять рядом с окном. По возможности нужно отключить электрические приборы.