Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор

Согласно документации, УК должны понести административную ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Штраф за это предполагает от 100 000 до 200 000 рублей, кроме того, организация может получить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.