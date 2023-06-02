Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Сотрудники полиции Нижнего Тагила составили против каждой из управляющих организаций протоколы об административном правонарушении, которые позже были направлены в Ленинский районный суд.
Согласно документации, УК должны понести административную ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Штраф за это предполагает от 100 000 до 200 000 рублей, кроме того, организация может получить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Суд Ленинского района, рассмотрев дела по отдельности, решил, что все их нужно направить на рассмотрение в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.