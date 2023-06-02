Улицы в центре Екатеринбурга перекроют из-за «ЗаБега»

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Спортивное мероприятие пройдет с 8:30 утра до 15:00 дня. Старт пройдет на площади 1905 года, рассказали в пресс-службе администрации города.
Движение транспорта будет ограничено от улицы Челюскинцев до 8 марта, от улицы Бориса Ельцина до Малышева, от Хохрякова до Карла Либкнехта, от Ленина до Царской, от Толмачева до Николая Никонова.
Участники полумарафона будут пробегать мимо набережной Исети, здания ратуши, Оперного театра, усадьбы Расторгуева-Харитонова, а также других достопримечательностей Екатеринбурга.
Также с 1 июня 2023 года до 23 часов вечера 4 июня на площади 1905 года закрыта парковка машин.
Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Циолковского несколько дней будет закрыта дорога из-за проведения работ по замене трубы.