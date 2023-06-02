tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Изображение материала

Улицы в центре Екатеринбурга перекроют из-за «ЗаБега»

2 июня 2023, 05:14
Фото: 1MI
Центральные улицы Екатеринбурга будут перекрыты в связи с проведением полумарафона «ЗаБег», который состоится 4 июня 2023 года.

Спортивное мероприятие пройдет с 8:30 утра до 15:00 дня. Старт пройдет на площади 1905 года, рассказали в пресс-службе администрации города.

Движение транспорта будет ограничено от улицы Челюскинцев до 8 марта, от улицы Бориса Ельцина до Малышева, от Хохрякова до Карла Либкнехта, от Ленина до Царской, от Толмачева до Николая Никонова.

Участники полумарафона будут пробегать мимо набережной Исети, здания ратуши, Оперного театра, усадьбы Расторгуева-Харитонова, а также других достопримечательностей Екатеринбурга.

Также с 1 июня 2023 года до 23 часов вечера 4 июня на площади 1905 года закрыта парковка машин.

Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Циолковского несколько дней будет закрыта дорога из-за проведения работ по замене трубы.

Из-за замены трубы в Нижнем Тагиле закроют участок ул. Циолковского
Узнать подробнее
Читайте также:
Движение на трассе Пермь — Екатеринбург будет временно перекрытоПедагог из Нижнего Тагила примет участие в конкурсе «Воспитатель года»Мэр Екатеринбурга станет хедлайнером на фестивале «Ночь музыки»
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мероприятие#Марафон#Участники#Улицы#Перекрытие дорог#Ограничение движения#Общество
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила поддерживают запрет на продажу вейпов несовершеннолетним
31 мая 16:02
Сомнительная борьба идет за ЕМУП «Водоканал» в Екатеринбурге
31 мая 16:55
Ансамбль танца «Лабиринт» из Нижнего Тагила отметил 10-летний юбилей
Вчера, 08:53
УГМС: 46 раз за восемь дней выбросы превышали ПДК в Нижнем Тагиле
30 мая 16:10
Сотрудники детсадов Нижнего Тагила помогают новым охранникам встречать детей с 1 июня
Вчера, 09:48
Хозяйка покусавшей ребенка собаки под Нижним Тагилом усыпила обоих питомцев
Вчера, 09:56