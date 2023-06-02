В Тагиле мать отправила ребенка на лечение после требования правоохранителей

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Малыш страдает хроническим заболеванием, при этом ранее мать не обращалась за медпомощью, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Таким образом 26-летняя мать нарушила права сына.
Прокурор направил иск в суд, где объяснил, что ребенку необходима помощь специалистов. Суд обязал женщину отправить сына на лечение в стационаре на срок не менее 28 дней.
Сейчас ребенку уже помогают специалисты. Отмечается, что помощь была оказана своевременно, без помощи медиков существовала угроза здоровью и жизни малыша.