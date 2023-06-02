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В Тагиле мать отправила ребенка на лечение после требования правоохранителей

2 июня 2023, 13:39
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мать отправила двухлетнего ребенка на лечение в стационар только после того, как этого потребовала прокуратура через суд.

Малыш страдает хроническим заболеванием, при этом ранее мать не обращалась за медпомощью, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Таким образом 26-летняя мать нарушила права сына.

Прокурор направил иск в суд, где объяснил, что ребенку необходима помощь специалистов. Суд обязал женщину отправить сына на лечение в стационаре на срок не менее 28 дней.

Сейчас ребенку уже помогают специалисты. Отмечается, что помощь была оказана своевременно, без помощи медиков существовала угроза здоровью и жизни малыша.

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