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Вакцинироваться от кори обязали жителей Нижнего Тагила

2 июня 2023, 07:34
Фото: 1MI

Вакцинироваться от кори обязали жителей Свердловской области

Подчищающая вакцинация против кори объявлена в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле. Так, жели региона должны поставить прививки до 1 августа 2023 года. Для жителей Екатеринбурга данный срок составляет 1 июля.

Надо ли ставить прививку от кори?

Чтобы понять, какой именно у человека иммунный статус, нужно проверить наличие вакцинации в прививочном сертификате либо обратиться в поликлинику по месту жительства для получения сведений. Также можно провести анализ крови в Свердловской области на наличие антител к кори.

Кому нужна прививка от кори?

Прививка от кори ставится нескольким категориям граждан:

  • Неболевшим и не привитым детям до 6 лет. Они проходят вакцинацию 1 раз;
  • Неболевшим и непривитым детям старше 6 лет и взрослым до 35 лет. Они должны получить по 2 прививки;
  • Привитые однократно дети и взрослые должны сделать одну прививку;
  • Взрослые от 36 до 55 лет, которые работают в сфере медицины, образования, транспорта, ЖКХ, торговле и соцсфере, а также не болели и не имеют прививок, должны сделать по две прививки. Если однократно вакцинация пройдена, то нужно поставить прививку еще один раз;
  • Неболевшим и не привитым гражданам старше 55 лет, являющихся работниками сферы медицины и образования также нужно пройти вакцинацию 2 раза;
  • Мигрантам проводится двукратная иммунизация без ограничений по возрасту. Детям от одного года ставится одна прививка, а всем, кто старше 6 лет — две прививки.

Можно ли получить медотвод от прививки от кори?

Не всегда гражданам можно ставить прививки в силу разных причин. Если у гражданина имеются противопоказания для постановки вакцины, то ему необходимо обратиться к своему лечащему врачу для получения медотвода.

Где сделать прививку от кори?

В Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле прививку от кори можно сделать в поликлинике по месту жительства, сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что в случае нежелания вакцинироваться, в отношении граждан вводятся ограничения.

При наличии вопросов можно обратиться на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по телефону 89826905923 (в рабочее время).

Новые ограничения введены в Свердловской области из-за кори
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#Корь#Вакцинация#Прививка#Здоровье#Свердловская область#Нижний Тагил#Ирина Кирилова
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