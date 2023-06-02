Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Чтобы понять, какой именно у человека иммунный статус, нужно проверить наличие вакцинации в прививочном сертификате либо обратиться в поликлинику по месту жительства для получения сведений. Также можно провести анализ крови в Свердловской области на наличие антител к кори.
Прививка от кори ставится нескольким категориям граждан:
Не всегда гражданам можно ставить прививки в силу разных причин. Если у гражданина имеются противопоказания для постановки вакцины, то ему необходимо обратиться к своему лечащему врачу для получения медотвода.
В Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле прививку от кори можно сделать в поликлинике по месту жительства, сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что в случае нежелания вакцинироваться, в отношении граждан вводятся ограничения.
При наличии вопросов можно обратиться на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по телефону 89826905923 (в рабочее время).