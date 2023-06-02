Ведутся поиски пропавшего более месяца назад молодого человека в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Рост пропавшего екатеринбуржца составляет 185 сантиметров, серые глаза, волосы светло-русого цвета, телосложение нормальное, рассказали сотрудники отряда «Лиза Алерт».
Какая одежда была на молодом человеке в момент его исчезновения — неизвестно. В настоящее время он может находиться как в любом месте Екатеринбурга, так и за городом.
Исчезнувшего юношу ищут сотрудники «Лиза Алерт» и полицейские.
Напомним, более недели назад в Екатеринбурге исчез 80-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи. Его ищут волонтеры и сотрудники полиции.