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Ведутся поиски пропавшего более месяца назад молодого человека в Екатеринбурге

2 июня 2023, 04:43
Фото: 1MI
26-летний молодой человек из Екатеринбурга пропал 21 апреля 2023 года.

Рост пропавшего екатеринбуржца составляет 185 сантиметров, серые глаза, волосы светло-русого цвета, телосложение нормальное, рассказали сотрудники отряда «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Какая одежда была на молодом человеке в момент его исчезновения — неизвестно. В настоящее время он может находиться как в любом месте Екатеринбурга, так и за городом.

Исчезнувшего юношу ищут сотрудники «Лиза Алерт» и полицейские.

Напомним, более недели назад в Екатеринбурге исчез 80-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи. Его ищут волонтеры и сотрудники полиции.

Пропавшего 80-летнего пенсионера больше недели ищут в Екатеринбурге
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