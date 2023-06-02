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Водитель автомобиля влетел в асфальтоукладчик в Екатеринбурге

2 июня 2023, 03:29
Фото: 1MI
Водитель автомобиля Mazda влетел в асфальтоукладчик. ДТП произошло ночью 2 июня 2023 года в Екатеринбурге на улице Токарей.

По словам одного из очевидцев происшествия, машина по укладке асфальте в результате наезда иномарки оказалась отброшена на метр. Кроме того, вырвало гидравлику и кабину, при этом погнув колесо катка, пишет Ура.ру.

Также оказался разбит капот у легкового автомобиля. После совершенного столкновения иномарка загорелась, но рабочим дорожного управления удалось ее быстро потушить.

Рабочие рассказали, что водитель Mazda пребывал в неадекватном состоянии. С полученными повреждениями в результате аварии он был доставлен в больницу.

Напомним, 31 мая 2023 года в Дегтярске мальчик, управлявший мопедом, влетел в автомобиль, так как в какой-то момент не справился с управлением. В результате столкновения подросток и водитель легковушки пострадали.

Подросток на мопеде устроил ДТП в Дегтярске
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Больница#Авария#ДТП#Инцидент#Каток#Машина#Автомобиль#Происшествия#Иномарка
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