Водитель автомобиля влетел в асфальтоукладчик в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:54
По словам одного из очевидцев происшествия, машина по укладке асфальте в результате наезда иномарки оказалась отброшена на метр. Кроме того, вырвало гидравлику и кабину, при этом погнув колесо катка, пишет Ура.ру.
Также оказался разбит капот у легкового автомобиля. После совершенного столкновения иномарка загорелась, но рабочим дорожного управления удалось ее быстро потушить.
Рабочие рассказали, что водитель Mazda пребывал в неадекватном состоянии. С полученными повреждениями в результате аварии он был доставлен в больницу.
Напомним, 31 мая 2023 года в Дегтярске мальчик, управлявший мопедом, влетел в автомобиль, так как в какой-то момент не справился с управлением. В результате столкновения подросток и водитель легковушки пострадали.