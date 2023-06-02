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Воспитатель и мать подрались из-за ребенка в детском саду в Верхней Пышме

2 июня 2023, 05:48
Фото: 1MI
Жительница Верхней Пышмы обвинила воспитательницу детского сада в том, что она избила ее дочь. Позже между женщинами произошла драка. Конфликт случился 31 мая 2023 года.

Когда мать девочки пришла забирать ребенка из садика, воспитательница попросила ее оставить подпись в журнале о том, что женщина забрала дочь. Свердловчанка в ответ попросила подождать, пишет Е1.

Через некоторое время воспитатель снова напомнила о подписи. При этом, как утверждает родительница, педагог грубо с ней разговаривала. Женщины стали ругаться, девочка, испугавшись ссоры, побежала.

Воспитательница попыталась остановить ребенка, но она сопротивлялась. Мать стала помогать дочери, но, по ее словам, воспитательница несколько раз ударила родительницу по голове, после чего мать ответила ей тем же.

После инцидента мать обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники ведомства отправили женщину и ее дочь на судмедэкспертизу. По факту происшествия будет проведена проверка.

При этом воспитательница садика рассказала, что мама этой девочки уже не раз вступала в конфликты с сотрудниками детского сада, а также с родителями других детей. Также, по ее словам, во время их ссоры первой ее ударила мать воспитанницы.

Напомним, 13 мая 2023 года в Первоуральске произошел конфликт между фотографом и ученицей девятого класса, а потом и ее мамой. Фотограф отказалась снимать выпускницу, которая не сдавала деньги на альбом.

Мама девочки, придя в школу, поругалась с сотрудниками учреждения. Последние вызвали полицию. По факту конфликта проводится проверка.

Скандал из-за неоплаченных фото для выпускного альбома возник в школе Первоуральска
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