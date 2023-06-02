За ДТП с колеей и нарушением ПДД супруги из Нижнего Тагила заплатят лагерю 135 тысяч

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Авария случилась в зимнее время. Мужчина разрешил своей супруге управлять автомобилем. При этом она не имела на это права, так как в страховку не была вписана.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что авария случилась по причине нарушения ПДД водителем иномарки. Она не учла погодные условия, а также особенности и состояние своего автомобиля. В результате она выбрала неверную скорость и потеряла управление. За это нарушение водитель привлечена к ответственности. Она лишена прав на 1,5 года. Женщина пыталась обжаловать решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.
Также сотрудники ГИБДД обследовали дорожные условия. Выяснилось, что на дороге была колея глубиной до 6 сантиметров. «Свердловскавтодору» было выдано предписание об устранении нарушений. По словам водителя, она ехала с допустимой скоростью, а автомобиль был исправен. Однако после попадания колеса в колею она не смогла справиться с управлением.
В результате районный суд Нижнего Тагила признал, что водитель виновна в случившемся и постановил взыскать с нее почти 67 тысяч рублей. При этом виновным признан и ее супруг, который знал, что фамилия супруги отсутствует в полисе ОСАГО, но все равно разрешил ей управлять транспортом. По решению суда паре придется выплатить 135,6 тысячи рублей лагерю «Звездный».