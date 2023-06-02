За ДТП с колеей и нарушением ПДД супруги из Нижнего Тагила заплатят лагерю 135 тысяч

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что авария случилась по причине нарушения ПДД водителем иномарки. Она не учла погодные условия, а также особенности и состояние своего автомобиля. В результате она выбрала неверную скорость и потеряла управление. За это нарушение водитель привлечена к ответственности. Она лишена прав на 1,5 года. Женщина пыталась обжаловать решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.