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За сбитого мальчика на велосипеде с водителя в Нижнем Тагиле требуют почти миллион

2 июня 2023, 14:04
Фото: 1MI
Прокуратура Нижнего Тагила потребовала от водителя, который сбил восьмилетнего мальчика-велосипедиста, компенсацию в размере 900 тысяч рублей.

Судебное заседание по данному делу пройдет 17 июля 2023 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижнего Тагила.

Напомним, ДТП произошло 9 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле. Водитель отечественного автомобиля ВАЗ сбил мальчика, который ехал на велосипеде. Ребенка госпитализировали в больницу с травмой головы и переломом ноги.

34-летний водитель оказался без прав на вождение. Кроме того, он несколько раз привлекался за управление транспортом без наличия прав в нетрезвом состоянии.

8-летний велосипедист получил травму головы в ДТП с ВАЗом под Нижним Тагилом
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#Елизавета Зиборова#Прокуратура#Ребенок#Авария#Суд#Компенсация#Велосипедист#Водитель#Автомобиль#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Велосипед
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