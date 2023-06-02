За сбитого мальчика на велосипеде с водителя в Нижнем Тагиле требуют почти миллион

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Судебное заседание по данному делу пройдет 17 июля 2023 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижнего Тагила.
Напомним, ДТП произошло 9 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле. Водитель отечественного автомобиля ВАЗ сбил мальчика, который ехал на велосипеде. Ребенка госпитализировали в больницу с травмой головы и переломом ноги.
34-летний водитель оказался без прав на вождение. Кроме того, он несколько раз привлекался за управление транспортом без наличия прав в нетрезвом состоянии.