Житель Алапаевска сломал череп 19-летнему юноше за неудачную шутку его брата

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Мужчину признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что 20 апреля прошлого года группа лиц, состоящая из 9 человек, находилась около подъезда одного из домов. В этот момент Чиж ехал на машине. Один из парней в компании сделал вид, что мужчина наехал ему на ногу.
Автомобилист разозлился и вышел из машины с битой в руках. Ею он два раза ударил незнакомца. После этого еще один юноша, который является двоюродным братом побитого, окликнул агрессивного водителя, чтобы отвлечь его от брата.
Тогда обвиняемый переключился на него. 19-летнего парня он тоже стал бить по голове. Вскоре ему удалось вырваться и убежать, но Чиж стал ездить по району для его поисков.
Ему удалось найти жертву, и он еще как минимум три раза ударил его по голове. В последствии юноше диагностировали перелом свода черепа с ушибом головного мозга, перелом скуловой кости, а также раны волосистой части головы.
Обвиняемый своей вины в полной мере не признал. Тем не менее ему назначили 2 года года колонии общего режима. Приговор пока не в силе.