tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Изображение материала

Житель Алапаевска сломал череп 19-летнему юноше за неудачную шутку его брата

2 июня 2023, 10:30
Фото: 1MI
В Алапаевске вынесен приговор местному жителю Илье Чижу, который сломал череп 19-летнему парню, заступившемуся за двоюродного брата.

Мужчину признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 20 апреля прошлого года группа лиц, состоящая из 9 человек, находилась около подъезда одного из домов. В этот момент Чиж ехал на машине. Один из парней в компании сделал вид, что мужчина наехал ему на ногу.

Автомобилист разозлился и вышел из машины с битой в руках. Ею он два раза ударил незнакомца. После этого еще один юноша, который является двоюродным братом побитого, окликнул агрессивного водителя, чтобы отвлечь его от брата.

Тогда обвиняемый переключился на него. 19-летнего парня он тоже стал бить по голове. Вскоре ему удалось вырваться и убежать, но Чиж стал ездить по району для его поисков.

Ему удалось найти жертву, и он еще как минимум три раза ударил его по голове. В последствии юноше диагностировали перелом свода черепа с ушибом головного мозга, перелом скуловой кости, а также раны волосистой части головы.

Обвиняемый своей вины в полной мере не признал. Тем не менее ему назначили 2 года года колонии общего режима. Приговор пока не в силе.

Уроженец Нижнего Тагила избил дразнившего его ребенка в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Соседи рассказали о задержанном за убийство 4 человек свердловском поджигателе18-летний грузчик сжег заживо 4 человек под Новоуральском. Причиной стала ссораЗа день у жителей Каменска-Уральского украли более полутора миллионов рублей
#Избиение#Перелом черепа#Череп#Побои#Драка#Брат#Криминал#Алапаевск#Свердловская область#Елена Озерова
Подпишитесь
Фенолом и формальдегидом дышали жители Нижнего Тагила 31 мая
Сегодня, 05:48
Депутат Ильина не смогла обжаловать штраф за организацию пикета под Нижним Тагилом
Сегодня, 08:11
Сомнительная борьба идет за ЕМУП «Водоканал» в Екатеринбурге
31 мая 16:55
Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
Сегодня, 07:21
Жители Нижнего Тагила поддерживают запрет на продажу вейпов несовершеннолетним
31 мая 16:02
Хозяйка покусавшей ребенка собаки под Нижним Тагилом усыпила обоих питомцев
Вчера, 09:56