Житель Нижнего Тагила получил штраф в 15 тысяч рублей за нападение на полицейского

Районный суд приговорил жителя Нижнего Тагила к штрафу в 15 тысяч рублей за то, что он в состоянии алкогольного опьянения ударил полицейского при исполнении. Все произошло в феврале 2023 года.

В феврале 2023 года наряд патрульно-постовой службы, находясь при исполнении служебных обязанностей, выехал на вызов в квартиру в Ленинском районе. В доме по улице Космонавтов произошла пьяная драка. Дебошир, которого сотрудники полиции вывели на улицу, чтобы успокоить, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил коленом в грудь находившегося рядом старшего сержанта, — рассказала TagilCity.ru Элина Балуца руководитель пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» По материалам полиции следственный отдел по Ленинскому району СКР возбудил уголовное дело по по ч. 1. ст. 318 УК РФ. За нападение на представителя власти районный суд Нижнего Тагила назначил наказание в виде штрафа на сумму 15 тысяч рублей. Читайте также: Мужчина напал на полицейского в Нижнем Тагиле Избивал ногами: мужчина напал на пожилого дворника в Верхней Пышме Мужчина обвиняется в нападении с топором на фельдшера скорой помощи в Серове