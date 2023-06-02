Житель Нижнего Тагила получил штраф в 15 тысяч рублей за нападение на полицейского

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В феврале 2023 года наряд патрульно-постовой службы, находясь при исполнении служебных обязанностей, выехал на вызов в квартиру в Ленинском районе. В доме по улице Космонавтов произошла пьяная драка.
Дебошир, которого сотрудники полиции вывели на улицу, чтобы успокоить, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил коленом в грудь находившегося рядом старшего сержанта, — рассказала TagilCity.ru Элина Балуца руководитель пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское»
По материалам полиции следственный отдел по Ленинскому району СКР возбудил уголовное дело по по ч. 1. ст. 318 УК РФ. За нападение на представителя власти районный суд Нижнего Тагила назначил наказание в виде штрафа на сумму 15 тысяч рублей.