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Житель ЗАТО Свободный погиб на спецоперации

2 июня 2023, 07:28
Фото: Страница во "ВКонтакте" Александра Иванова
На СВО погиб житель ЗАТО Свободный Игорь Мишин. Ему было 39 лет.

Об этом рассказал глава администрации городского округа ЗАТО Свободный Александр Иванов. Также он выразил от имени мэрии свои глубочайшие соболезнования семье погибшего.

Похоронят Игоря сегодня, 2 июня, в 13:00. Прощание с ним состоится в Храме святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Ранее сообщалось, что среди жителей Свердловской области на СВО числятся пропавшими 14 человек. Они давно не выходят на связь с родными. Информация о них передана военной полиции. Есть небольшая надежда на то, что они могут находиться в плену.

14 жителей Cвердловской области числятся пропавшими на СВО
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