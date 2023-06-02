Житель ЗАТО Свободный погиб на спецоперации

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Об этом рассказал глава администрации городского округа ЗАТО Свободный Александр Иванов. Также он выразил от имени мэрии свои глубочайшие соболезнования семье погибшего.
Похоронят Игоря сегодня, 2 июня, в 13:00. Прощание с ним состоится в Храме святого благоверного князя Дмитрия Донского.
Ранее сообщалось, что среди жителей Свердловской области на СВО числятся пропавшими 14 человек. Они давно не выходят на связь с родными. Информация о них передана военной полиции. Есть небольшая надежда на то, что они могут находиться в плену.