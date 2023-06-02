Жители Нижнего Тагила пожаловались на рабочих без страховки на крыше больницы

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Читатели TagilCity.ru рассказали, что ежедневно наблюдают такую картину во время ремонта кровли Демидовской городской больницы.
Это вот ремонтируют так Демидовскую. Я же в травме на четвертом этаже здесь лежу. То есть вот эти вот дяденьки каждый день без страховки бегают по этой крыше. Они там загорают, обедают, работают. Смотрим на них и удивляемся, но тоже вообще такие нарушения правил безопасности. Ведь только в тридцать второй слетел, — поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка Анна.
Напомним, 11 мая во время проведения капитального ремонта в школе #32 погиб строитель. Он выпал из окна и скончался от полученных травм. По этому поводу проводится проверка, сообщили в СК Тагилстроевского района.