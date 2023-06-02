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Жители Нижнего Тагила пожаловались на рабочих без страховки на крыше больницы

2 июня 2023, 11:19
Рабочие, выполняющие ремонтные работы на крыше Демидовской городской больницы, работают без страховки и ограждений. Читатели TagilCity.ru выразили обеспокоенность техникой безопасности.

Читатели TagilCity.ru рассказали, что ежедневно наблюдают такую картину во время ремонта кровли Демидовской городской больницы.

Фото: tagilcity.ru
Это вот ремонтируют так Демидовскую. Я же в травме на четвертом этаже здесь лежу. То есть вот эти вот дяденьки каждый день без страховки бегают по этой крыше. Они там загорают, обедают, работают. Смотрим на них и удивляемся, но тоже вообще такие нарушения правил безопасности. Ведь только в тридцать второй слетел, — поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка Анна.

Напомним, 11 мая во время проведения капитального ремонта в школе #32 погиб строитель. Он выпал из окна и скончался от полученных травм. По этому поводу проводится проверка, сообщили в СК Тагилстроевского района.

Строитель скончался после падения из окна во время ремонта в школе в Нижнем Тагиле
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#Юлия Степанова#Свердловская область#Нижний Тагил#Техника безопасности#Строитель#Строительство#Демидовская больница#Капремонт#Общество#Эксклюзив
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