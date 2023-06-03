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87-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге

3 июня 2023, 12:01
Фото: 1MI
В Екатеринбурге днем 3 июня был побит температурный рекорд 87-летней давности.

Температура воздуха в городе составляла +32,5 градуса. В последний раз в аналогичное время года большая жара была зафиксирована лишь 87 лет назад, сказал метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Именно такая жара была в городе в 14:00. Окончательное значение нового максимума станет понятно в вечернее время.

Также, по данным метеоролога, в областном центре в вечернее время 2 июня и ночью 3 июня выпало 0,5 миллиметров осадков. Это первые существенные осадки за 33 дня. В последний раз такое наблюдалось лишь 1 мая.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Жара#Температурный рекорд#Солнце#Осадки#Природа
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