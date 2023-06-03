87-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Температура воздуха в городе составляла +32,5 градуса. В последний раз в аналогичное время года большая жара была зафиксирована лишь 87 лет назад, сказал метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Именно такая жара была в городе в 14:00. Окончательное значение нового максимума станет понятно в вечернее время.
Также, по данным метеоролога, в областном центре в вечернее время 2 июня и ночью 3 июня выпало 0,5 миллиметров осадков. Это первые существенные осадки за 33 дня. В последний раз такое наблюдалось лишь 1 мая.