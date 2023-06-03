Фаршированную наркотиками рыбу пыталась вывезти из Екатеринбурга пенсионерка

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Стражи порядка решили остановить автомобиль Lada Granta на 317-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень. Там находился водитель и 70-летняя женщина. В багажнике при осмотре они нашли рыбу, напичканную запрещенными препаратами, сообщает Управление МВД по Тюменской области.
Всего был найден 41 сверток. Водитель стал оправдываться, что все это принадлежит пенсионерке. Рыба тут же была изъята, а с пенсионеркой состоялся серьезный разговор. Тогда она призналась, что ранее была судима за наркотики.
На этот раз вещества она приобрела в Екатеринбурге и хотела привезти карасей в Тюмень для продажи.
Уголовное дело возбудили по 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение наркотиков. Сейчас пенсионерка под домашним арестом.