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Мать рассказала о самочувствии сына после нападения собаки под Тагилом

3 июня 2023, 06:59
Фото: 1MI
Жительница села под Нижним Тагилом рассказала о том, как себя чувствует сын после того, как его покусала бойцовская собака, когда он гулял около водоема.

В поселке Лая под Нижним Тагилом на мальчика напала собака бойцовской породы. У ребенка сильнее всего пострадало левое предплечье — там рваная рана. Также у него покусана лопатка и ухо. Мама пострадавшего Надежда Татарова рассказала о самочувствии сына Матвея «РЕН-ТВ».

Мать мальчика уверена, что последствия были бы хуже, если бы не свидетели событий, которые вызвали скорую и обо всем рассказали ей.

Осложняется ситуация тем, что год назад мальчику поставили диагноз — опухоль головного мозга. Также у него наблюдались эпилептические припадки. Долго они добивались ремиссии и избегали любого стресса для ребенка.

Хозяйка пса тогда накричала на ребенка и ушла, утверждает мать ребенка. По ее словам, сын вместе с другом Тимофеем гулял по берегу водоема. Они подошли к воде ближе, чтобы потрогать ее, и именно в этот момент своих псов выгуливала Татьяна Ткачева.

Далее, как утверждает мать, псы резко побежали к детям. Один мальчик отвернулся спиной и тогда собака набросилась именно на Матвея и стала его кусать.

Далее, как рассказывали некоторые очевидцы, хозяйка просто подошла к мальчикам, и сказала «А нефиг было руками махать и орать» и ушла, оставив ребенка.

После дети сами подняли свои вещи и пошли по направлению к дому.

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