Мать рассказала о самочувствии сына после нападения собаки под Тагилом

Хозяйка пса тогда накричала на ребенка и ушла, утверждает мать ребенка. По ее словам, сын вместе с другом Тимофеем гулял по берегу водоема. Они подошли к воде ближе, чтобы потрогать ее, и именно в этот момент своих псов выгуливала Татьяна Ткачева.