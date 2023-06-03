Мать рассказала о самочувствии сына после нападения собаки под Тагилом

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В поселке Лая под Нижним Тагилом на мальчика напала собака бойцовской породы. У ребенка сильнее всего пострадало левое предплечье — там рваная рана. Также у него покусана лопатка и ухо. Мама пострадавшего Надежда Татарова рассказала о самочувствии сына Матвея «РЕН-ТВ».
Мать мальчика уверена, что последствия были бы хуже, если бы не свидетели событий, которые вызвали скорую и обо всем рассказали ей.
Осложняется ситуация тем, что год назад мальчику поставили диагноз — опухоль головного мозга. Также у него наблюдались эпилептические припадки. Долго они добивались ремиссии и избегали любого стресса для ребенка.
Хозяйка пса тогда накричала на ребенка и ушла, утверждает мать ребенка. По ее словам, сын вместе с другом Тимофеем гулял по берегу водоема. Они подошли к воде ближе, чтобы потрогать ее, и именно в этот момент своих псов выгуливала Татьяна Ткачева.
Далее, как утверждает мать, псы резко побежали к детям. Один мальчик отвернулся спиной и тогда собака набросилась именно на Матвея и стала его кусать.
Далее, как рассказывали некоторые очевидцы, хозяйка просто подошла к мальчикам, и сказала «А нефиг было руками махать и орать» и ушла, оставив ребенка.
После дети сами подняли свои вещи и пошли по направлению к дому.