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Мужчина украл сумку у прихожанки прямо в церкви в Екатеринбурге

3 июня 2023, 08:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина украл сумку у женщины прямо в храме. Это произошло утром 30 мая.

Обратившаяся в полицию прихожанка рассказала, что пришла на службу в храм на ул. Блюхера. Сумку с деньгами, картами и телефоном она положила на скамью поблизости к себе. Спустя время она обернулась, а сумки уже не было. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Тогда женщина позвонила в банк и попросила заблокировать ее карту, так как ее украли. Оператор сообщил ей, что с нее уже произошли некоторые списания — сразу после кражи грабитель потратил две тысячи рублей в супермаркете.

Полицейские стали просматривать камеры видеонаблюдения и уже вечером задержали предполагаемого злоумышленника на улице Данилы Зверева. Это 56-летний ранее судимый бездомный. Все вещи, а также часть денег, у него забрали.

Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК «Кража». Бездомный находится под стражей.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Кража#Сумка#Храм#Прихожане#Бездомный#Криминал
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