Мужчина украл сумку у прихожанки прямо в церкви в Екатеринбурге

Обратившаяся в полицию прихожанка рассказала, что пришла на службу в храм на ул. Блюхера. Сумку с деньгами, картами и телефоном она положила на скамью поблизости к себе. Спустя время она обернулась, а сумки уже не было. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.