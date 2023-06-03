Мужчина украл сумку у прихожанки прямо в церкви в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Обратившаяся в полицию прихожанка рассказала, что пришла на службу в храм на ул. Блюхера. Сумку с деньгами, картами и телефоном она положила на скамью поблизости к себе. Спустя время она обернулась, а сумки уже не было. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Тогда женщина позвонила в банк и попросила заблокировать ее карту, так как ее украли. Оператор сообщил ей, что с нее уже произошли некоторые списания — сразу после кражи грабитель потратил две тысячи рублей в супермаркете.
Полицейские стали просматривать камеры видеонаблюдения и уже вечером задержали предполагаемого злоумышленника на улице Данилы Зверева. Это 56-летний ранее судимый бездомный. Все вещи, а также часть денег, у него забрали.
Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК «Кража». Бездомный находится под стражей.