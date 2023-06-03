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Мужчина умер у дверей магазина в Екатеринбурге

3 июня 2023, 10:36
Фото: 1MI
Около магазина «Жизнь Март» 3 июня умер мужчина. Об этом рассказали очевидцы событий.

Что с ним случилось, пока неизвестно. Однако предварительно полицейские не видят в его гибели следов криминального характера, пишет Е1.

По словам очевидцев, труп они увидели прямо под дверями продуктового магазина приблизительно в 12:00.

СУ СК РФ проводит проверку по данному факту.

Напомним, что 31 мая на дереве в Краснотурьинске было найдено тело молодого мужчины. Его звали Алексей, ему было 24 года. Местные утверждают, что он свел счеты с жизнью. В ситуации также разбираются следователи.

Тело молодого человека обнаружено на дереве в Краснотурьинске
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Труп#Мужчина#Магазин#Двери#Очевидцы#Происшествия
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