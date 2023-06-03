Мужчина умер у дверей магазина в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Что с ним случилось, пока неизвестно. Однако предварительно полицейские не видят в его гибели следов криминального характера, пишет Е1.
По словам очевидцев, труп они увидели прямо под дверями продуктового магазина приблизительно в 12:00.
СУ СК РФ проводит проверку по данному факту.
Напомним, что 31 мая на дереве в Краснотурьинске было найдено тело молодого мужчины. Его звали Алексей, ему было 24 года. Местные утверждают, что он свел счеты с жизнью. В ситуации также разбираются следователи.