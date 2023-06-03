На СВО погиб 23-летний лейтенант из Серова

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Об этом сообщила администрация Серовского городского округа. Николай родился в Серове 22 июня 1999 года. Окончил школу №14 и поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.
Окончив учебное учреждение в 2022 году в июле прошлого года он поехал на СВО, а погиб в мае этого года.
Похоронят мужчину 3 июня. В 12:00 состоится прощание с ним в ритуальном зале по улице Карбышева, 15а.
Известно, что с начала проведения спецоперации погибли 33 жителя Серовского, Сосьвинского и Гаринского городских округов.