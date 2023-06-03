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На СВО погиб 23-летний лейтенант из Серова

3 июня 2023, 06:25
Фото: 1MI
Лейтенант из Серова Николай Кузнецов погиб в ходе спецоперации.

Об этом сообщила администрация Серовского городского округа. Николай родился в Серове 22 июня 1999 года. Окончил школу №14 и поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.

Окончив учебное учреждение в 2022 году в июле прошлого года он поехал на СВО, а погиб в мае этого года.

Похоронят мужчину 3 июня. В 12:00 состоится прощание с ним в ритуальном зале по улице Карбышева, 15а.

Известно, что с начала проведения спецоперации погибли 33 жителя Серовского, Сосьвинского и Гаринского городских округов.

Житель ЗАТО Свободный погиб на спецоперации
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