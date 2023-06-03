Началось строительство стадиона у школы №10 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
О строительстве рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что ежегодно в городе появляются современные спортивные объекты, которые приходятся по душе как взрослым, так и детям.
К примеру, недавно появились новые стадионы у Центра образования 1, школ №9 и 35, 13, 85, 56, 72, 24, спортивные площадки и скейтпарки на наших общественных пространствах. Помимо этого, обновился спортзал в ДК «Юбилейный».
Судя по кадрам, на месте уже работают большегрузы и экскаватор. К будущему стадиону уже подвезли щебень и другие различные строительные материалы.