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Началось строительство стадиона у школы №10 в Нижнем Тагиле

3 июня 2023, 08:38
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле начали строить стадион около школы №10. Это будет полноценный комплекс для занятий разными видами спорта.

О строительстве рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что ежегодно в городе появляются современные спортивные объекты, которые приходятся по душе как взрослым, так и детям.

К примеру, недавно появились новые стадионы у Центра образования 1, школ №9 и 35, 13, 85, 56, 72, 24, спортивные площадки и скейтпарки на наших общественных пространствах. Помимо этого, обновился спортзал в ДК «Юбилейный».

Судя по кадрам, на месте уже работают большегрузы и экскаватор. К будущему стадиону уже подвезли щебень и другие различные строительные материалы.

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#Елена Озерова#Щебень#Строительство#Стадион#Спортивный объект#Город#Нижний Тагил#Свердловская область
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