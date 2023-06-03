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Названа главная причина лесных пожаров в России

3 июня 2023, 12:17
Фото: 1MI
В российском правительстве назвали основную причину, почему в России происходят пожары в лесах.

Главная причина — нарушение правил пожарной безопасности человеком, пишет Ура.ру со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Викторию Абрамченко.

Она отметила, что пожары в лесах происходят ежегодно. Весной, как отметила зампредседателя, они происходят преимущественно не из-за погодных условий, а по вине человека.

В основном, это нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и другие факторы. Поэтому особое внимание сейчас важно уделять противопожарному обустройству.

В этом году мы видим случаи, когда пожары пришли из населенных пунктов в лес, а не наоборот. Ландшафтные пожары становятся причинами возгорания в лесу, — отметила Виктория Абрамченко.

В это же время по приказу вице-премьера РФ применяются и стимулирующие меры. Годом ранее в 15 субъектах РФ десятки сельхозпроизводителей потеряли господдержку из-за того, что допустили сельхозпалы.

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#Елена Озерова#Пожар#Причина#Лесные пожары#Лесной массив#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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