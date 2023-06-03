Названа главная причина лесных пожаров в России

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Главная причина — нарушение правил пожарной безопасности человеком, пишет Ура.ру со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Викторию Абрамченко.
Она отметила, что пожары в лесах происходят ежегодно. Весной, как отметила зампредседателя, они происходят преимущественно не из-за погодных условий, а по вине человека.
В основном, это нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и другие факторы. Поэтому особое внимание сейчас важно уделять противопожарному обустройству.
В этом году мы видим случаи, когда пожары пришли из населенных пунктов в лес, а не наоборот. Ландшафтные пожары становятся причинами возгорания в лесу, — отметила Виктория Абрамченко.
В это же время по приказу вице-премьера РФ применяются и стимулирующие меры. Годом ранее в 15 субъектах РФ десятки сельхозпроизводителей потеряли господдержку из-за того, что допустили сельхозпалы.