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Названа новая опасность для жителей Свердловской области

3 июня 2023, 11:51
Фото: 1MI
В Свердловской области спасатели назвали новую опасность для местных жителей. Это горящий тополиный пух.

Представители МЧС призвали горожан не жечь тополиный пух, который сейчас активно разлетается по улицам. Они отмечают, что пламя от него может переброситься на дома и другие сооружения, тогда возникнут пожары.

Отмечается, что пух очень хорошо разгорается, поэтому его поджоги могут привести к серьезным последствиям.

Ранее сообщалось, что спасатели региона продолжают бороться с природными пожарами. За последние сутки они потушили 20 воспламенений. Их площадь составляла 559 гектаров.

За сутки потушены десятки лесных пожаров в Свердловской области
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#Елена Озерова#Свердловская область#Тополиный пух#Опасность#Поджог#Пожар#Огонь#Природа
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