Названа новая опасность для жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Представители МЧС призвали горожан не жечь тополиный пух, который сейчас активно разлетается по улицам. Они отмечают, что пламя от него может переброситься на дома и другие сооружения, тогда возникнут пожары.
Отмечается, что пух очень хорошо разгорается, поэтому его поджоги могут привести к серьезным последствиям.
Ранее сообщалось, что спасатели региона продолжают бороться с природными пожарами. За последние сутки они потушили 20 воспламенений. Их площадь составляла 559 гектаров.