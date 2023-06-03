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Рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет дождливой

3 июня 2023, 08:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на рабочей неделе ожидаются осадки. Дожди прогнозируются синоптиками во вторник–четверг, а также в субботу.

В понедельник, 5 июня, в городе будет ясно. Температура воздуха составит +22 градусов, а скорость ветра — 9 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

Со вторника по четверг в Нижнем Тагиле будут идти дожди. Во вторник похолодает, температура воздуха достигнет максимум 15 градусов тепла. А в среду и четверг будет до +21 градуса. Ветреность не превысит 10 метров в секунду.

В пятницу, 9 июня, дожди обещают прекратиться. Будет до +18 градусов. Уже в субботу вновь будет дождливо и до +19 градусов. В воскресенье потеплеет до +21 градуса, будет ясно и безветренно.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Жара#Дожди#Ветер#Природа#Эксклюзив
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