Рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет дождливой

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В понедельник, 5 июня, в городе будет ясно. Температура воздуха составит +22 градусов, а скорость ветра — 9 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
Со вторника по четверг в Нижнем Тагиле будут идти дожди. Во вторник похолодает, температура воздуха достигнет максимум 15 градусов тепла. А в среду и четверг будет до +21 градуса. Ветреность не превысит 10 метров в секунду.
В пятницу, 9 июня, дожди обещают прекратиться. Будет до +18 градусов. Уже в субботу вновь будет дождливо и до +19 градусов. В воскресенье потеплеет до +21 градуса, будет ясно и безветренно.