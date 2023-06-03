Участник СВО из Екатеринбурга притворился мертвым и обманул дрон ВСУ

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Об этом рассказал сам участник Даниил изданию Ура.ру. Он пояснил, что СВО открыла в нем новые качества, о существовании которых в себе он ранее не знал.
В пример он привел случай, когда ему удалось обхитрить устройство. Мужчина рассказал, что попал под обстрел, который производился через дрон. Одна из гранат, сброшенная с него, взорвалась около него.
Тогда он притворился, что умер. Тогда дрон, полетав еще немного на этом месте, улетел. А Даниил добежал до сослуживцев и рассказал о произошедшем им.