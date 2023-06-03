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Участник СВО из Екатеринбурга притворился мертвым и обманул дрон ВСУ

3 июня 2023, 07:41
Фото: 1MI
Солдат из Екатеринбурга в зоне спецоперации притворился мертвым, чтобы обмануть дрон ВСУ.

Об этом рассказал сам участник Даниил изданию Ура.ру. Он пояснил, что СВО открыла в нем новые качества, о существовании которых в себе он ранее не знал.

В пример он привел случай, когда ему удалось обхитрить устройство. Мужчина рассказал, что попал под обстрел, который производился через дрон. Одна из гранат, сброшенная с него, взорвалась около него.

Тогда он притворился, что умер. Тогда дрон, полетав еще немного на этом месте, улетел. А Даниил добежал до сослуживцев и рассказал о произошедшем им.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дрон#СВО#ВСУ#Обстрел#Происшествия#Операция на Украине
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