В Екатеринбурге появится гигантский медиаэкран

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
Огромный навес появится над пешеходной улицей. В документах указывается, что экран никак не навредит историческим сооружениям, сообщается в акте, опубликованном региональным управлением госохраны объектов культурного наследия.
Конкретное местонахождение экрана — на участке Вайнера от проспекта Ленина до улицы Малышева около кластера «Домна» на Вайнера, 16. Он нависнет над пешеходной улицей, где сейчас стоят скамейки.
Каркас будет установлен на тротуар к 300-летию Екатеринбурга. На экране будут продемонстрированы световые шоу, а также городские исторические события. Также там можно будет увидеть салюты и световые звездные шоу.