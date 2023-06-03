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В Екатеринбурге появится гигантский медиаэкран

3 июня 2023, 05:41
Фото: 1MI
Мадиаэкран установят на улице Вайнера в Екатеринбурге. Это будет металлическая конструкция с колоннами, которую протянут от проспекта Ленина и до улицы Малышева.

Огромный навес появится над пешеходной улицей. В документах указывается, что экран никак не навредит историческим сооружениям, сообщается в акте, опубликованном региональным управлением госохраны объектов культурного наследия.

Конкретное местонахождение экрана — на участке Вайнера от проспекта Ленина до улицы Малышева около кластера «Домна» на Вайнера, 16. Он нависнет над пешеходной улицей, где сейчас стоят скамейки.

Каркас будет установлен на тротуар к 300-летию Екатеринбурга. На экране будут продемонстрированы световые шоу, а также городские исторические события. Также там можно будет увидеть салюты и световые звездные шоу.

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#Екатеринбург#Экран#Медиаэкран#Центр города#Установка#Общество#Елена Озерова
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