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Водитель перегородил проезд на трассе под Екатеринбургом из-за разборок

3 июня 2023, 11:10
Фото: 1MI
Под Екатеринбургом на Полевском тракте КАМАЗ перекрыл дорогу другим авто. Водитель устроил разборки с автохамом.

Это произошло в утреннее время 3 июня. Мужчина остановился прямо по середине дороги стал выяснять отношения с другим автолюбителем, который сидел за рулем легкового авто, пишет Е1.

Конфликт был снят на видео. По словам очевидицы событий, мужчина в легковом авто в какой-то момент решил объехать пробку по обочине, но водитель КАМАЗа не позволил ему это сделать.

Однако после перепалки автолюбитель все же осуществил задуманное. Водитель фуры стал возмущаться этому поступку.

Водитель легкового авто и пассажир трамвая подрались на дороге в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Автохам#Разборки#Полевской тракт#Происшествия
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