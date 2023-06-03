Водитель перегородил проезд на трассе под Екатеринбургом из-за разборок

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Это произошло в утреннее время 3 июня. Мужчина остановился прямо по середине дороги стал выяснять отношения с другим автолюбителем, который сидел за рулем легкового авто, пишет Е1.
Конфликт был снят на видео. По словам очевидицы событий, мужчина в легковом авто в какой-то момент решил объехать пробку по обочине, но водитель КАМАЗа не позволил ему это сделать.
Однако после перепалки автолюбитель все же осуществил задуманное. Водитель фуры стал возмущаться этому поступку.