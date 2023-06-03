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За сутки потушены десятки лесных пожаров в Свердловской области

3 июня 2023, 11:08
Фото: 1MI
В Свердловской области за сутки было потушено десятки лесных пожаров. 20 воспламенений ликвидировано на общей площади 559 гектаров.

Тушением занимались представители МЧС, авиалесохраны и лесничеств, сообщает департамент информационной политики региона.

По данным на 2 июня в регионе действовало 13 лесных пожаров, семь из них удалось локализовать.

Также за сутки были ликвидированы воспламенения в Сосьвинском, Березовском и Верхотурском городских округах, в Таборинском сельском поселении, в Махневском муниципальном образовании и в Богдановиче. 850 спасателей продолжают бороться со стихией.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Лес#Пламя#Спасатели#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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