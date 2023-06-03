За сутки потушены десятки лесных пожаров в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Тушением занимались представители МЧС, авиалесохраны и лесничеств, сообщает департамент информационной политики региона.
По данным на 2 июня в регионе действовало 13 лесных пожаров, семь из них удалось локализовать.
Также за сутки были ликвидированы воспламенения в Сосьвинском, Березовском и Верхотурском городских округах, в Таборинском сельском поселении, в Махневском муниципальном образовании и в Богдановиче. 850 спасателей продолжают бороться со стихией.