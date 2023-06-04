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Детский пляж в Заречном закрыт из-за строительства экопарка

4 июня 2023, 10:07
Фото: 1MI
Детский пляж был закрыт в связи с началом строительства экопарка в Заречном.

Строительные работы ведутся от детского пляжа до развлекательного клуба «Ривьера», рассказали в пресс-службе администрации Заречного.

Также в мэрии отметили, что заходить на территорию, где проводится стройка, нельзя, так как это может быть небезопасно. К тому же за проникновение на зону строительства может грозить административная ответственность.

В настоящее время уже заработала спецтехника, монтируются конструкции, а также вырыты траншеи.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле около школы № 10 началось строительство спортивного стадиона.

Началось строительство стадиона у школы №10 в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Строительство#Экопарк#Пляж#Закрытие#Общество#Заречный#Свердловская область
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