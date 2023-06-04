Детский пляж в Заречном закрыт из-за строительства экопарка

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Строительные работы ведутся от детского пляжа до развлекательного клуба «Ривьера», рассказали в пресс-службе администрации Заречного.
Также в мэрии отметили, что заходить на территорию, где проводится стройка, нельзя, так как это может быть небезопасно. К тому же за проникновение на зону строительства может грозить административная ответственность.
В настоящее время уже заработала спецтехника, монтируются конструкции, а также вырыты траншеи.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле около школы № 10 началось строительство спортивного стадиона.