Лесной пожар подступил к садам на Монзино под Нижним Тагилом

3 июня у волонтеров возникли проблемы с поставкой воды, но в результате вопрос удалось решить. Однако волонтеров все еще не хватает. По словам Павла Фетисова, на тушение пожаров чаще всего выезжают одни и те же волонтеров, а новых людей появляется мало.