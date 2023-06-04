Лесной пожар подступил к садам на Монзино под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Волонтеры из Нижнего Тагила продолжают помогать огнеборцам в пригороде на лесных пожарах.
Мы вчера тушили сад «Рыбак», подходил к коллективному саду огонь. Сегодня продолжаем тоже самое делать. Предстоит сегодня отбить кромку, чтобы не загорелся сам сад, то есть много очагов возгораний, — рассказал TagilCity.ru Павел Фетисов.
3 июня у волонтеров возникли проблемы с поставкой воды, но в результате вопрос удалось решить. Однако волонтеров все еще не хватает. По словам Павла Фетисова, на тушение пожаров чаще всего выезжают одни и те же волонтеров, а новых людей появляется мало.