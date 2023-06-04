tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Изображение материала

Лесной пожар подступил к садам на Монзино под Нижним Тагилом

4 июня 2023, 08:28
Фото: 1MI
Днем 3 июня лесной пожар начал приближаться к коллективному саду «Рыбак» в Монзино под Нижним Тагилом. Спасатели и добровольцы второй день борются с огнем, чтобы защитить от пожара дома.

Волонтеры из Нижнего Тагила продолжают помогать огнеборцам в пригороде на лесных пожарах.

Мы вчера тушили сад «Рыбак», подходил к коллективному саду огонь. Сегодня продолжаем тоже самое делать. Предстоит сегодня отбить кромку, чтобы не загорелся сам сад, то есть много очагов возгораний, — рассказал TagilCity.ru Павел Фетисов.

3 июня у волонтеров возникли проблемы с поставкой воды, но в результате вопрос удалось решить. Однако волонтеров все еще не хватает. По словам Павла Фетисова, на тушение пожаров чаще всего выезжают одни и те же волонтеров, а новых людей появляется мало.

Лесной пожар разгорелся близ садов «Горняк-3» и «Рыбак» под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Эвакуация, добровольцы, угроза домам: как тушат лесные пожары под Нижним ТагиломСухая трава вспыхнула в районе Валегина бора в Нижнем ТагилеЛес в районе Верхней Черемшанки горит в Нижнем Тагиле
#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Экология#Монзино#Сад#Коллективный сад#Лесной пожар#Волонтеры#Добровольцы#Пожарные#Спасатели#Нижний Тагил#Пожар
Подпишитесь
Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
2 июня 07:21
За сбитого мальчика на велосипеде с водителя в Нижнем Тагиле требуют почти миллион
2 июня 14:04
Хаски насмерть загрызла щенка на глазах у детей в Нижнем Тагиле
2 июня 14:41
Фенолом и формальдегидом дышали жители Нижнего Тагила 31 мая
2 июня 05:48
Депутат Ильина не смогла обжаловать штраф за организацию пикета под Нижним Тагилом
2 июня 08:11
87-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге
Вчера, 12:01