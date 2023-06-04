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Погоня полицейских за водителем белой иномарки в Екатеринбурге попала на видео

4 июня 2023, 12:37
Фото: 1MI
Полицейские на служебной машине гнались за водителем белого кроссовера. Инцидент произошел в Екатеринбурге 3 июня 2023 года на Тюменском тракте.

Водитель иномарки проигнорировал требование об остановке. В погоню за нарушителем поехало несколько патрульных автомобилей, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По словам очевидца, сперва водитель гнал по Тюменскому тракту в сторону Екатеринбурга, после чего развернулся и ехал уже в сторону от города.

Видео: Е1

В итоге свердловчанина задержали. За нарушения правил дорожного движения, а также за игнорирование требований инспекторов об обстановке водителя отправили в отделение полиции и привлекли к административной ответственности.

Напомним, 21 мая 2023 года полицейские гнались за пьяным водителем на трассе Байкалово — Туринская Слобода — Туринск. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Полиция#Погоня#Автомобиль#ГИБДД#Нарушитель#Происшествия#Административное правонарушение#Видео
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