Погоня полицейских за водителем белой иномарки в Екатеринбурге попала на видео

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Водитель иномарки проигнорировал требование об остановке. В погоню за нарушителем поехало несколько патрульных автомобилей, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
По словам очевидца, сперва водитель гнал по Тюменскому тракту в сторону Екатеринбурга, после чего развернулся и ехал уже в сторону от города.
В итоге свердловчанина задержали. За нарушения правил дорожного движения, а также за игнорирование требований инспекторов об обстановке водителя отправили в отделение полиции и привлекли к административной ответственности.
Напомним, 21 мая 2023 года полицейские гнались за пьяным водителем на трассе Байкалово — Туринская Слобода — Туринск. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело.