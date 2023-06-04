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Проводятся рейды на водоемах в Екатеринбурге по предупреждению ЧС

4 июня 2023, 10:08
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Так как жители Екатеринбурга предпочитают проводить летний отдых на пляжах, проводятся проверки по предотвращению несчастных случаев на водных объектах города.

Чаще всего происшествия случаются по причине купания в запрещенных местах и нахождения в водоемах детей и подростков без взрослых, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Работники полиции, проводящие рейды, беседуют с детьми и подростками на тему правил поведения на воде, а также предупреждают об ответственности за правонарушения в общественных местах.

Напомним, в конце мая 2023 года в Екатеринбурге сотрудники полиции во время проверки горожан, отдыхающих около водоемов, выявили нарушителей, которые жарили шашлыки, несмотря на действующий запрет в связи с введенным в области противопожарным режимом.

Также некоторые отдыхающие распивали алкоголь и совершали мелкие хулиганства.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Проверка#Полиция#МВД#Рейды#Нарушения#Общественные места#Водоемы#Общество
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