Проводятся рейды на водоемах в Екатеринбурге по предупреждению ЧС

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Чаще всего происшествия случаются по причине купания в запрещенных местах и нахождения в водоемах детей и подростков без взрослых, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Работники полиции, проводящие рейды, беседуют с детьми и подростками на тему правил поведения на воде, а также предупреждают об ответственности за правонарушения в общественных местах.
Напомним, в конце мая 2023 года в Екатеринбурге сотрудники полиции во время проверки горожан, отдыхающих около водоемов, выявили нарушителей, которые жарили шашлыки, несмотря на действующий запрет в связи с введенным в области противопожарным режимом.
Также некоторые отдыхающие распивали алкоголь и совершали мелкие хулиганства.