Проводятся рейды на водоемах в Екатеринбурге по предупреждению ЧС

Напомним, в конце мая 2023 года в Екатеринбурге сотрудники полиции во время проверки горожан, отдыхающих около водоемов, выявили нарушителей, которые жарили шашлыки, несмотря на действующий запрет в связи с введенным в области противопожарным режимом.