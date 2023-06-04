tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Изображение материала

Птичье гнездо пострадало при пожаре в садах под Нижним Тагилом

4 июня 2023, 06:09
Фото: Группа ВКонтакте «Тагильский спасатель»
Лесной пожар около садового товарищества «Медик» на Ольховке под Нижним Тагилом разгорелся 3 июня 2023 года.

В результате возгорания пострадало птичье гнездо. Также горела трава и вокруг было задымление.

Видео: Группа ВКонтакте «Тагильский спасатель»

Тушить пожар прибыли спасатели «Центра защиты населения». Об этом рассказали в группе организации ВКонтакте.

Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области сотрудниками МЧС, лесничеств и авиалесоохраны было ликвидировано несколько десятков природных возгораний. Общая площадь пожаров составила 559 гектаров.

За сутки потушены десятки лесных пожаров в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэр Нижнего Тагила поблагодарил спасателей и волонтеров за тушение пожаровЛес в районе Верхней Черемшанки горит в Нижнем ТагилеЧетыре дома сгорели в Ревде. Пострадал мужчина
#Елизавета Зиборова#Пожар#Нижний Тагил#Свердловская область#Садоводческое товарищество#Тушение пожаров#Природный пожар#Спасатели#Село#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Видео
Подпишитесь
Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
2 июня 07:21
За сбитого мальчика на велосипеде с водителя в Нижнем Тагиле требуют почти миллион
2 июня 14:04
Хаски насмерть загрызла щенка на глазах у детей в Нижнем Тагиле
2 июня 14:41
Фенолом и формальдегидом дышали жители Нижнего Тагила 31 мая
2 июня 05:48
Депутат Ильина не смогла обжаловать штраф за организацию пикета под Нижним Тагилом
2 июня 08:11
87-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге
Вчера, 12:01