Птичье гнездо пострадало при пожаре в садах под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В результате возгорания пострадало птичье гнездо. Также горела трава и вокруг было задымление.
Тушить пожар прибыли спасатели «Центра защиты населения». Об этом рассказали в группе организации ВКонтакте.
Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области сотрудниками МЧС, лесничеств и авиалесоохраны было ликвидировано несколько десятков природных возгораний. Общая площадь пожаров составила 559 гектаров.