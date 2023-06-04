tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Изображение материала

Пьяный полуголый мужчина танцевал в Нижнем Тагиле

4 июня 2023, 06:54
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
Пьяный мужчина средних лет в полуголом виде устроил танцы на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Инцидент случился 3 июня 2023 года на улице Матросова.

Мужчина делал движения, похожие на танцевальные, во дворе возле автомобильной стоянки. При этом на нем были лишь спортивные штаны темного цвета.

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Об инциденте рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил». По словам одной из подписчиц, данные «танцы» мужчины местные жители наблюдают часто.

Напомним, 30 мая 2023 года в Екатеринбурге около Макаровского моста танцевала группа девушек. Вероятно, они проводили репетицию, поскольку шестеро из них повторяли движения за другой, стоявшей впереди.

Полуголые девушки танцевали в центре Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный мужчина выпал из окна на Тагилстрое в Нижнем ТагилеПогром в ресторане Екатеринбурга устроил пьяный дебоширГолый дебошир из Екатеринбурга попал в больницу после драки
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Пьяный#Мужчина#Танцы#Общество#Нетрезвый мужчина#Видео
Подпишитесь
Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
2 июня 07:21
За сбитого мальчика на велосипеде с водителя в Нижнем Тагиле требуют почти миллион
2 июня 14:04
Хаски насмерть загрызла щенка на глазах у детей в Нижнем Тагиле
2 июня 14:41
Фенолом и формальдегидом дышали жители Нижнего Тагила 31 мая
2 июня 05:48
Депутат Ильина не смогла обжаловать штраф за организацию пикета под Нижним Тагилом
2 июня 08:11
87-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге
Вчера, 12:01