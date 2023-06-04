Пьяный полуголый мужчина танцевал в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Мужчина делал движения, похожие на танцевальные, во дворе возле автомобильной стоянки. При этом на нем были лишь спортивные штаны темного цвета.
Об инциденте рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил». По словам одной из подписчиц, данные «танцы» мужчины местные жители наблюдают часто.
Напомним, 30 мая 2023 года в Екатеринбурге около Макаровского моста танцевала группа девушек. Вероятно, они проводили репетицию, поскольку шестеро из них повторяли движения за другой, стоявшей впереди.