tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Изображение материала

Ребенок выпал из окна в Новоуральске

4 июня 2023, 12:37
Фото: 1MI
Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры с шестого этажа. Инцидент произошел в Новоуральске 3 июня 2023 года.

В результате падения ребенок с серьезными повреждениями был доставлен в больницу. На следующий день, 4 июня, его перенаправили в областную клинику №1, рассказал мэр Первоуральска Вячеслав Тюменцев в своем Telegram-канале.

Также Тюменцев отметил, что пострадавшего в другую больницу переправили сотрудники медико-санитарной части.

Напомним, за последние сутки в Свердловской области произошло два падения детей из окон. Инциденты случились в Богдановиче и в Серове. Оба мальчика сейчас находятся в больницах.

За последние сутки двое детей выпали из окон в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Каменная плита со здания ДК ВИЗ упала на ребенка в Екатеринбурге7-летний мальчик выпал из окна высотки в СеровеВозбуждено уголовное дело после падения 2-летнего мальчика из окна в Березовском
#Елизавета Зиборова#Дети#Ребенок#Пострадавший#Инцидент#Больница#Травма#Происшествия#Свердловская область#Новоуральск
Подпишитесь
Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
2 июня 07:21
За сбитого мальчика на велосипеде с водителя в Нижнем Тагиле требуют почти миллион
2 июня 14:04
Хаски насмерть загрызла щенка на глазах у детей в Нижнем Тагиле
2 июня 14:41
Фенолом и формальдегидом дышали жители Нижнего Тагила 31 мая
2 июня 05:48
Депутат Ильина не смогла обжаловать штраф за организацию пикета под Нижним Тагилом
2 июня 08:11
87-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге
Вчера, 12:01