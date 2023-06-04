Ребенок выпал из окна в Новоуральске

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В результате падения ребенок с серьезными повреждениями был доставлен в больницу. На следующий день, 4 июня, его перенаправили в областную клинику №1, рассказал мэр Первоуральска Вячеслав Тюменцев в своем Telegram-канале.
Также Тюменцев отметил, что пострадавшего в другую больницу переправили сотрудники медико-санитарной части.
Напомним, за последние сутки в Свердловской области произошло два падения детей из окон. Инциденты случились в Богдановиче и в Серове. Оба мальчика сейчас находятся в больницах.